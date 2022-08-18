Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü iş birliğiyle kampüs yerleşkesinde 2010 yılından bu yana hizmet veren DEKİYM'de, deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.
Türkiye'de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olan Hatay sahillerinde yaralı ve hasta halde bulunan deniz kaplumbağaları, DEKİYM'deki tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarıyla buluşturuluyor.
BİRİ SALDIRIYA UĞRAMIŞ, DİĞERİ HASTA BULUNMUŞTU
Yaklaşık 2 ay önce sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu arka yüzgeçlerinden yaralanan 80 kilogramlık yeşil deniz kaplumbağası ile 4 ay önce İskenderun sahilinde hasta ve bitkin bulunan 53 kilogramlık caretta caretta da tedavileri için DEKİYM'e götürüldü.
Yüzgeçlerinden yaralanan yeşil deniz kaplumbağası cerrahi müdahale ve yoğun bakımının ardından, caretta caretta da tedavi ve rehabilitasyon süreciyle sağlığına kavuştu.
DEKİYM yöneticileri ve çalışanları tarafından Mavi adı verilen deniz kaplumbağası ile Deniz diye isimlendirilen caretta ceratta, Samandağ sahilinden Akdeniz'e uğurlandı.
"DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİYOLOJİK DENGEDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR"
HMKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezlerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarına yönelik her türlü ilk yardım, tedavi, yoğun bakım ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini söyledi.
Çeşitli nedenlerle her yıl çok sayıda yaralı ve hasta deniz kaplumbağasının merkezlerine getirildiğini anlatan Altuğ, hayvanları hayatta tutmak ve onların doğal ortamlarına kavuşmalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
ŞU AN TEDAVİSİ DEVAM EDEN 3 DENİZ KAPLUMBAĞAMIZ VAR"
Bu yıl merkezlerine getirilen deniz kaplumbağalarının bazılarını yaşama bağladıklarını, bazılarını ise kurtaramadıklarını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:
"Şu anda tedavisi devam eden 3 deniz kaplumbağamız var. Onları da tedavi ettikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Deniz kaplumbağaları biyolojik dengede önemli yer tutuyor. Besin zincirinde rol oynuyor. Yumurtalardan çıkan binlerce yavrudan birkaç tanesinin hayatta kaldığını düşündüğümüz zaman bunların neslinin korunması önem arz ediyor. Özellikle dişi bireylerin hayata tutunması ve korunması çok daha önemli.
Son 4 yılda sahillerimizde 12 dişi yeşil deniz kaplumbağamızı köpek saldırıları sebebiyle kaybettik. Bu nedenle özellikle yerel yönetimlerimize büyük görev düşüyor. Sahipsiz köpeklerle mücadele edilmesi ve deniz kaplumbağalarının korunmaları önemli. Yaralı ve hasta deniz kaplumbağalarını, yılın her sezonunda tedavilerini yaparak doğal ortamlarına bırakmaya çalışıyoruz. Bu değerli ve nesli tehlike altında olan canlılarımızın neslinin devamını korumaya çalışıyoruz."
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