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        Haberler Dünya Mavi Hat'ta gerilim azalmıyor: Hizbullah ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ediyor | Dış Haberler

        Mavi Hat'ta gerilim azalmıyor: Hizbullah ile İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ediyor

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:19
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        Mavi Hat'ta gerilim azalmıyor
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        Lübnan'daki Hizbullah, ilk kez İsrail'in kuzeyindeki Roş Hanikra Yahudi yerleşim birimini hedef aldığını açıklarken İsrail de Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeyi bombalamaya devam etti.

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Roş Hanikra'nın ilk kez hedef alındığı, Mtsoufa yerleşim yerinin de füzelerle vurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, saldırıların İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere ve sivillerin evlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada, Ayn Yakub yerleşim yerinin kuzeyindeki İsrail topçu mevzilerinin de roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırının karşısındaki Beyad Bileyda ve El-Malikiye bölgelerinin de ağır top mermileriyle hedef alındığı kaydedildi.

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        Ayrıca Nahal Gershom Üssü'nde İsrailli subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin de kamikaze uçaklarla hedef alındığı aktarıldı.

        Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail topçu birliklerinin Alema eş-Şaab beldesinin çevrelerini ve Nakura'daki El-Labune bölgesini ağır toplarla hedef aldığı bildirildi.

        İsrail insansız hava aracının (İHA) Marun er-Ras Parkı'nın çevresini füzeyle vurduğu aktarılan haberde, İsrail savaş uçaklarının da Bint Cubeyl ilçesindeki Marun er-Ras beldesine hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hizbullah
        #israil
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