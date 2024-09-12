Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci’nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise öldürme olayına karışmadıklarını söyledikleri öğrenildi. G.S.’nin ifadesinde Çiğdem Eskidemirci ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istediğini, ücret nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü. Diğer şüpheliler ise öldürme olayına karışmadıklarını iddia etti. Sorguları tamamlanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18 Mayıs 2024 tarihinde Konya ilimiz Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan R.K. isimli şahıs, 35 yaşındaki Ç.E. adlı kızının, 17 Mayıs 2024 tarihinde “Çarşıya gidiyorum” diyerek evinden ayrıldığını ancak geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan etmiştir. Kayıp şahıstan uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bir bilginin olmaması üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği tarafından devralınmıştır. Yapılan çalışmalarda Ç.E.’nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. 2 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kimlikleri tespit edilmiş ve 10 Eylül 2024 Salı günü Karapınar, Sarayönü ve Konya merkezde yapılan operasyonla yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan sorguda G.S. adlı şahıs kayıp Ç.E.’yi öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diğer 3 şüphelinin ise öldürme olayına iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir. Şahısların gösterdikleri yerde yapılan kazıda maktule ait ceset bulunmuştur. Şahısların işlemleri mevcutlu olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."