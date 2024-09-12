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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Öldürüp bahçeye gömdüler! Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf! | Son dakika haberleri

        Öldürüp bahçeye gömdüler! Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!

        Konya'da 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci'nin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli tutuklandı. Kan donduran olayda Afgan zanlılardan birinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:26
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        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
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        Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci’nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        DHA'nın haberine göre şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

        Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci, 17 Mayıs günü “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyen Eskidemirci’ye ulaşamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiğdem Eskidemirci’nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı.

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        AFGAN UYRUKLU ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, Eskidemirci’nin son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çiğdem Eskidemirci’nin en son Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle G.S., B.H., A.J ve J.T.’yi gözaltına aldı.

        CANSIZ BEDENİ BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU

        Şüphelileri sorguya alan ekipler Eskidemirci’nin bıçaklanarak öldürülüp, Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi’nde, müstakil bir evin bahçesine gömüldüğü saptandı. Bahçede dün yapılan kazıda Çiğdem Eskidemirci’nin cesedi bulundu. Eskidemirci’nin cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Eskidemirci’nin bugün toprağa verilecek.

        ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise öldürme olayına karışmadıklarını söyledikleri öğrenildi. G.S.’nin ifadesinde Çiğdem Eskidemirci ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istediğini, ücret nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü. Diğer şüpheliler ise öldürme olayına karışmadıklarını iddia etti. Sorguları tamamlanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konya Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “18 Mayıs 2024 tarihinde Konya ilimiz Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan R.K. isimli şahıs, 35 yaşındaki Ç.E. adlı kızının, 17 Mayıs 2024 tarihinde “Çarşıya gidiyorum” diyerek evinden ayrıldığını ancak geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan etmiştir. Kayıp şahıstan uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bir bilginin olmaması üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği tarafından devralınmıştır. Yapılan çalışmalarda Ç.E.’nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. 2 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kimlikleri tespit edilmiş ve 10 Eylül 2024 Salı günü Karapınar, Sarayönü ve Konya merkezde yapılan operasyonla yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan sorguda G.S. adlı şahıs kayıp Ç.E.’yi öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diğer 3 şüphelinin ise öldürme olayına iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir. Şahısların gösterdikleri yerde yapılan kazıda maktule ait ceset bulunmuştur. Şahısların işlemleri mevcutlu olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        #son dakika
        #Konya
        #Çiğdem Eskidemirci
        #Son dakika haberler
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