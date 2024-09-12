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        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde mevduat faizini 25 baz puan indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:10
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        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Böylece banka tarafından haziran ayındaki 25 baz puanlık indirimin ardından yılın ikinci gevşeme adımı atıldı.

        ECB, temel faiz oranını yüzde 3.75'ten yüzde 3.5'e çekerken refinansman faiz oranını da beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3.65'e düşürdü. Marjinal faiz oranı da yüzde 4.50'den yüzde 3.90'a indi.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

        ECB'den yapılan açıklamada, banka yetkililerinin manşet enflasyon beklentilerini değiştirmeyerek 2024 için ortalama yüzde 2.5, 2025 için yüzde 2.2 ve 2026 için ise yüzde 1.9'da sabit bıraktığı belirtildi.

        Banka, 2024 için büyüme tahminini ise 0.1 puan düşürerek yüzde 0.8 olarak açıkladı.

        LAGARDE: GEVŞEME EKONOMİYE DESTEK VERECEK

        ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Lagarde, Euro Bölgesi’nde son anketlerin ekonomik toparlanmanın "ters rüzgarlarla" karşı karşıya olduğunu gösterdiğini anlatarak, para politikasının gevşetilmesinin ekonomiye destek vereceğini söyledi.

        Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yavaşladığını hatırlatan Lagarde, para politikasındaki ayarlamanın tüketimi yeniden güçlendirmesini beklediklerini kaydetti.

        Lagarde, verilerin, hedeflerine doğru yol almada kendilerine güvence verdiğini belirterek, “Projeksiyonlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığına olan güvenimiz arttı.” dedi.

        Mevduat faiz oranının 25 baz puan düşürme kararının “oy birliğiyle” alındığını vurgulayan ECB Başkanı Lagarde, “Kademeli dezenflasyon süreci göz önüne alındığında, para politikası kısıtlamasının derecesini ılımlı hale getirmenin tamamen uygun olduğunu düşündük.” dedi.

        ECB'nin eylül ayı enflasyon tahminlerinin haziran ayındakilere kıyasla “neredeyse hiç değişmediğini” anlatan Lagarde, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'lik hedefe dönmesinin beklendiğini söyledi.

        Lagarde, para politikası için “mevcut fiyat baskıları, enflasyon görünümü ve reel ekonomi üzerindeki etkisi" gibi üç karar kriterine bir kez daha atıfta bulunarak, son verilerin, enflasyondaki düşüş sürecinin orta vadede devam edeceği beklentisiyle uyumlu olduğunu bildirdi.

        “Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yöne eğrildiğini” ifade eden Lagarde, bölgede ekonomik toparlanmanın bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

        Christine Lagarde, “Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi tüketim ve yatırımları desteklemelidir.” dedi.

        Lagarde, enerjideki baz etkisi nedeniyle enflasyonun dördüncü çeyrekte yeniden yükseleceğini dile getirerek, ECB'nin verilere göre hareket edeceğini ve önceden bir politika taahhüdünde bulunmayacağını tekrarladı.

        Bir gazetecinin, "Faiz oranı seviyesi ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacak?" sorusu üzerine Lagarde, kısıtlamanın “gerektiği sürece” devam edeceğini belirtti.

        Lagarde, para politikasının sıkılaştırılmasının hala etkili olduğunu vurgulayarak, “Şimdi mesele bu etkiyi kademeli olarak zayıflatmaktır.” dedi.

        Eski ECB Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin son AB raporuna ilişkin de Lagarde, rapordaki bazı reformların yapılmasına ve para politikasının daha iyi işletilmesine yönelik önerilerin ECB için çok değerli olduğunu ancak Draghi'nin çağrıda bulunduğu yapısal reformların ECB’nin değil siyasetin görevi olduğunu kaydetti.

        Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki hükümetlerin kamu bütçe açıklarını azaltma ve borçlarını yönetme planlarını uygulamaları gerektiğini belirterek, AB harcama kurallarının “tam, şeffaf ve gecikmeksizin uygulanmasının hükümetlerin bütçe açıklarını ve borç oranlarını düşürmelerine yardımcı olacağını” söyledi.

        Lagarde, “Hükümetler şimdi mali ve yapısal politikalara yönelik orta vadeli planları doğrultusunda güçlü bir başlangıç yapmalıdır.” dedi.

        ECB'nin bir sonraki para politikasına ilişkin toplantısı, 18 Ekim’de Slovenya'da yapılacak.

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