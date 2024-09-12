Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi

"BİR NEBZE OLSUN NEFES ALABİLİYORUZ"

Özge Ulusoy, DHA'ya karar hakkında verdiği demeçte; "İki yılı aşkın süredir gerçeklerin ortaya çıkması ve adil bir ceza verilmesi için mücadele ediyorduk. Olayın başında haksız yere babam suçlanıyordu. Adli tıp raporu, bilirkişi raporu ve video kayıtlarıyla babamın suçsuz olduğunu ve sanığın kusurlu olduğunu kanıtladık. Sonunda gerçekler ortaya çıktı. Sanık 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ancak temyiz yolunun açık olduğunu biliyoruz ve Yargıtay'dan gelecek kararı bekleyeceğiz. Bu süreçte büyük bir savaş verdik; suçlarını kabul etmemek için mahkemeyi yanıltmaya çalıştılar. Şu an bir nebze de olsa nefes alabiliyoruz" dedi.