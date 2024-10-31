Mauro Icardi'ye ülkesinden talip çıktı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Arjantinli oyuncuya, ülkesinin takımı River Plate'in talip olduğu aktarıldı.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Arjantinli oyuncuya, ülkesinin takımı River Plate'in talip olduğu aktarıldı.
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ESPN'in haberine göre; Arjantin köklü kulüplerinden River Plate, gelecek sezon için yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.
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Miguel Angel Borja'nın performansını yeterli görmeyen River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladı.
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EN BÜYÜK ADAY ICARDI
Haberde, River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğu ifade edilirken, Arjantin ekibinin bu transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.
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Öte yandan Icardi için alternatif de hazırlayan River Plate, transferde başarısız olunması halinde Internacional'de forma giyen Lucas Alario'yu gündemine alacağı kaydedildi.
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Ancak daha önce iki kez River Plate'i reddeden Alario'nun hala River Plate'e sıcak bakmadığı ifade edildi.
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31 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performans gösterdi.