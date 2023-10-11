Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!

        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve ardından gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin bonservisi alınmıştı. Yeni sezona da etkili bir performansla başlayan Arjantinli yıldıza henüz sezonun başında İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2022-2023 sezonunda Fransız devi PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Icardi ilk sezonunda gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.

        • 2

          Sarı-kırmızılılara katıldığı ilk sezon 26 maçta 23 gol 8 asist yapan Icardı kiralık sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye geri döndü.

        • 3

          Yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu tekrardan Galatasaray'a katılan yıldız futbolcunun bu sefer bonservisi alındı.

        • 4

          Yeni sezona da müthiş bir başlangıç yapan Icardi'ye henüz sezonun başında İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

        • 5

          İspanyol basınından elgoldigital'in haberine göre, Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

        • 6

          Aynı haberde, Borja Iglesias'in satılması durumunda yerinin Icardi ile doldurulacağına yer verildi.

        • 7

          Icardi'nin Galatasaray'daki performansının Real Betis tarafından tüm sezon takip edileceği de haberde belirtildi.

        • 8

          Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol 2 asist yaptı.

        • 9
        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Habertürk Anasayfa