Mauro Icardi'ye bavullu şaka

Bir haftadır İstanbul'da bulunan Mauro Icardi ile China Suarez, şehrin altını üstüne getirdi.

İstanbul'un tarihi alanlarını gezen Mauro Icardi ile China Suarez'in keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu paylaştıkları fotoğraflarla gözler önünde serildi.

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Görünen o ki Mauro Icardi, önümüzdeki günlerde boşanma davası görülecek olan Wanda Nara ile yaşadığı sancılı sürecin psikolojisini üzerinden attı. Düelloya tutuştular Haberi Görüntüle Elbette bunda sevgilisi China Suarez'in etkisi bir hayli büyük.

China Suarez'in Mauro Icardi'ye yaptığı bir şaka, ikilinin keyiflerinin yerinde olduğunun yeni bir göstergesi oldu. Otel odasının kapısı çalar. Mauro Icardi, kapıyı açınca otel görevlisi, elindeki bavulu odaya sürükler. Icardi, bavulu açınca içinden China Suarez çıkar.