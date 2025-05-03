Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu China Suárez ile yaşadığı yeni aşkla gündeme gelmeye devam ediyor. Icardi, sosyal medya paylaşımlarında sevgilisine olan duygularını her fırsatta dile getiriyor.

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Ünlü çift, bu kez Miami, Florida’da romantik bir tatil yaparak baş başa vakit geçirdi. Tatillerinden özel anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.

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Vücudundaki dövmeleriyle dikkat çeken Mauro Icardi, sevgilisiyle birlikte kumsalda güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabında yayımladı.

Aşk sarhoşu ünlü futbolcu, sevgilisine öpücükler kondurarak paylaştığı karelere şu romantik notu düştü; "Aşkım, seninle olduğum sürece, nerede olduğumuzun önemi yok, her an benim için özel"

Fotoğraflar: Instagram