Mauro Icardi maç öncesi üçlü çektirdi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile oynadıkları karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar da Icardi'yi unutmadı ve tribüne 'Geçmiş olsun kral! Daha güçlü döneceksin' pankartı açarak destek oldu. Isınma sırasında saha kenarında olan 31 yaşındaki futbolcu, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi.