Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek ligde harika bir başlangıç yaparken Mauricio Isla bu maçta çifte mutluluk yaşamıştı. Şilili yıldız kısa süre de olsa bu maçta kaptanlık pazubandını takmıştı.

Gazişehir maçında kaptanlık pazubandını takarak kendini tam olarak Fenerbahçe ailesinin parçası olarak gören Isla, mutluluk yaşarken iki gün önce yapılan sabah antrenman sonrasında derinden sarsıldı.

Ağrılarının ardından bir dizi kontrolden geçen Şilili yıldızın bacak üst on kasında kısmi yırtık tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Isla, sezona iyi başlamasının ardından yaşadığı bu sakatlıkla adeta yıkıldı.