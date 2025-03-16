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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Matthew Richardson rekor kırdı! - Diğer Haberleri

        Matthew Richardson rekor kırdı!

        Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:57
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        Matthew Richardson rekor kırdı!
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        Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler sprint eleme yarışında, Büyük Britanyalı Matthew Richardson, 9.041 saniye ve 79 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.

        Organizasyonda dün, Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırmıştı.

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