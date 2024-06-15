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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Matija Sarkic hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Matija Sarkic hayatını kaybetti

        İngiltere Championship takımlarından Millwall, Karadağlı kaleci Matija Sarkic'in hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:34
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        Sarkic hayatını kaybetti
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        İngiltere Championship ekibi Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic'in vefat ettiğini duyurdu.

        Takımın bir numaralı kalecisi Sarkic'in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

        Ayrıca, 26 yaşındaki kalecinin aile mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacakları da belirtildi.

        9 kez Karadağ Milli Takımı formasını giyen kaleci, son olarak 5 Haziran'da Belçika ile oynanan maçta sahaya çıktı.

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