        Mateusz Ponitka: Müthiş bir maç olacağına inanıyorum - Basketbol Haberleri

        Mateusz Ponitka: Müthiş bir maç olacağına inanıyorum

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi olan Polonya'da Mateusz Ponitka açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 16:04 Güncelleme: 07.09.2025 - 16:04
        Ponitka: Müthiş bir maç olacağına inanıyorum
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi olan Polonya'da Mateusz Ponitka, harika bir takımla karşılaşacaklarını ve maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

        Kariyerini Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde sürdüren 32 yaşındaki Polonyalı basketbolcu, EuroBasket 2025 son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 yenerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı ile eşleşmelerini değerlendiren Ponitka, "Türkiye harika bir takım. Çok büyük yetenekleri var. Takımda birçok arkadaşım var. Abilerim var. Onlarla oynayacağımız için mutluyum. Karşılaşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok müthiş bir maç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Turnuvada çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mateusz Ponitka, "Bizim için müthiş bir şey. Biliyorsunuz, turnuvadan önce hiç kimse bize inanmıyordu. Birçok basketbol uzmanı, bizim yeterince iyi olmadığımızı düşünüyordu ama yeniden çeyrek finaldeyiz. Onların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımıma ve kendime her zaman inanıyorum. Biz karakterli bir takımız. Kolektif bir ekibiz. Herkes öne çıkabilir ve bu turnuvada özel bir şey başarabileceğimize hala inanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Habertürk Anasayfa