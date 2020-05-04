Dünya futbol tarihinin en çok konuşulan anlarından birisi İtalya ile Fransa arasında oynanan 2006 Dünya Kupası finalinin uzatma anlarında Zinedine Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafaydı. Fransızlar'ın 10 numarası, bu kafanın ardından kırmızı kart görüp oyun dışı kalırken olayın diğer kahramanı Materazzi'den yıllar sonra flaş bir itiraf geldi.

İtalyan savunmacı, o maça ve olaya dair yaptığı açıklamada aralarında yaşanan diyaloğa 14 yıl sonra açıklık getirerek "Zidane gol attıktan sonr onu tutma görevi bana verildi. Ona ilk ve ikinci faulümde özür diledim ancak kötü karşılık verdi. Üçüncü kez karşı karşıya geldiğimizde artık kızmıştım. Alay ederek bana formasını vereceğini söyledi. Ben de ona 'Kız kardeşini formana tercih ederim' dedim" ifadelerini kullandı.

Zidane, 90 dakikası 1-1 sona eren ve uzatmalara giden finalin 110. dakikasında Marco Materazzi'nin göğüsüne sert bir kafa atıp kırmızı kart görmüştü. Bu maç ayrıca Zidane'ın kariyerinin de son karşılaşması olmuştu.

İtalya, penaltılara giden finali 5-3 kazanarak 1982'den sonra dünyanın en büyüğü olmuş ve 4. kupasını kazanmıştı.