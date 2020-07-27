Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 ve Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(İngilizce) (4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 32.044

32.600

26.274

20.700 447,04984

433.27346

432,44727

457,09723 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(İngilizce) (4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 34.593

35.300

33.277

27.200 442,86076

428.15224

419,66516

443,45927 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 42.741

43.700

39.586

36.500 430,34273

413.49356

409,20632

426,09540 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 51.595

53.800

50.836

46.500 417,49392

397.45641

392,16459

408,92717 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 52.990

53.200

49.693

46.300 415,58054

398.42881

393,79894

409,21999 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 53.531

53.700

49.390

39.300 414,81658

397.71525

394,24182

421,18943 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 63.318

68.000

63.966

54.800 401,76180

377.68958

374,63635

395,93337 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 74.318

80.000

74.299

58.900 388,18789

363.01037

362,02299

389,85197 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 77.265

82.000

76.588

62.600 384,69712

360.73447

359,39186

384,69596 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 86.299

98.100

85.387

68.900 374,35066

343.89481

349,62817

376,10954 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 116.734

125.000

113.457

89.600 345,39927

321.12595

322,52921

350,58041 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 136.135

151.000

118.938

99.400 330,54221

303.82391

317,74792

339,91296 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet) Matematik Öğretmenliği

(4) SAY 20+1

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 157.072

173.000

135.271

122.000 316,96460

291.54225

304,73033

317,96905