Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 ve Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|32.044
32.600
26.274
20.700
|447,04984
433.27346
432,44727
457,09723
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|34.593
35.300
33.277
27.200
|442,86076
428.15224
419,66516
443,45927
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|42.741
43.700
39.586
36.500
|430,34273
413.49356
409,20632
426,09540
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|51.595
53.800
50.836
46.500
|417,49392
397.45641
392,16459
408,92717
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|52.990
53.200
49.693
46.300
|415,58054
398.42881
393,79894
409,21999
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|53.531
53.700
49.390
39.300
|414,81658
397.71525
394,24182
421,18943
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|63.318
68.000
63.966
54.800
|401,76180
377.68958
374,63635
395,93337
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|74.318
80.000
74.299
58.900
|388,18789
363.01037
362,02299
389,85197
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|77.265
82.000
76.588
62.600
|384,69712
360.73447
359,39186
384,69596
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|86.299
98.100
85.387
68.900
|374,35066
343.89481
349,62817
376,10954
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|116.734
125.000
113.457
89.600
|345,39927
321.12595
322,52921
350,58041
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|136.135
151.000
118.938
99.400
|330,54221
303.82391
317,74792
339,91296
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(4)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|157.072
173.000
135.271
122.000
|316,96460
291.54225
304,73033
317,96905
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