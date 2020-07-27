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Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020! Matematik Öğretmenliği devlet üniversiteleri listesi

Matematik Öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde Matematik Öğretmenliği bölümünü seçmek isteyen öğrenciler taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. İşte Matematik Öğretmenliği devlet üniversiteleri taban puanları

27.07.2020 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
matematik öğretmenliği taban puanları

Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 ve Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2020 üniversite tercihi yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ama 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte o puanlar...

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

ÜniversiteBölüm AdıPuan
Türü
2019
2018		Kont.
2019
2018
2017
2016		Yer.
2019
2018
2017
2016		Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016		Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		32.044
32.600
26.274
20.700		447,04984
433.27346
432,44727
457,09723
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		34.593
35.300
33.277
27.200		442,86076
428.15224
419,66516
443,45927
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		42.741
43.700
39.586
36.500		430,34273
413.49356
409,20632
426,09540
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		51.595
53.800
50.836
46.500		417,49392
397.45641
392,16459
408,92717
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		52.990
53.200
49.693
46.300		415,58054
398.42881
393,79894
409,21999
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		53.531
53.700
49.390
39.300		414,81658
397.71525
394,24182
421,18943
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		63.318
68.000
63.966
54.800		401,76180
377.68958
374,63635
395,93337
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		74.318
80.000
74.299
58.900		388,18789
363.01037
362,02299
389,85197
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		77.265
82.000
76.588
62.600		384,69712
360.73447
359,39186
384,69596
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		86.299
98.100
85.387
68.900		374,35066
343.89481
349,62817
376,10954
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		116.734
125.000
113.457
89.600		345,39927
321.12595
322,52921
350,58041
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		136.135
151.000
118.938
99.400		330,54221
303.82391
317,74792
339,91296
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN)( Devlet)Matematik Öğretmenliği
(4)		SAY20+1
20+1
20+1
20+1		21
21
21
21		157.072
173.000
135.271
122.000		316,96460
291.54225
304,73033
317,96905

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