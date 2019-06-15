Matematik dersi kaç yaşına kadar alınmalı?

ABD'de çocuklar ve gençler okulu bitirinceye dek matematik dersi alıyor. Ancak New York'ta sanat alanında öğrenim gören öğrenciler bu duruma isyan ediyor. Peki, matematik öğrenimi hangi yaşa kadar gerekli?

"Fame" adlı filme konu olan LaGuardia Sanat Okulu öğrencileri, okulun hem akademik hem de sanat alanında öğrencileri hayata hazırlamasına karşı çıkmıyor.

Ama akademik yönde ilerlemek istemeyen öğrencileri matematik öğrenmeye zorlamanın anlamını sorguluyorlar ve bu kaygıları bu konudaki genel tartışmayı yansıtıyor.

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde uzun yıllardır siyaset bilimi profesörü olan Andrew Hacker, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede, tipik bir eğitim gününde 6 milyon lise öğrencisinin ve 2 milyon üniversite öğrencisinin cebirde zorlandığını vurguluyordu.

Hacker'a göre matematikle bu mücadele "sadece aptalca değil, aynı zamanda zalimce".

"Matematik Miti" adlı kitabında Hacker, bu düşüncelerini daha geniş açıklıyor ve çoğu insanın matematik kafasına sahip olmadığını ileri sürüyor.

Hacker, "İnsanların yaklaşık yüzde 7'sinin matematik konusunda doğal yeteneği var. Geri kalanı içinse amaçsız bir işkence" diyor.

Özellikle cebire karşı korku ve nefret duygusu başka sonuçlara da yol açabiliyor.

ABD'de lise öğrencilerinin yüzde 20'si diploma almadan okulu bırakıyor. Dile getirilen en büyük akademik neden ise matematikte başarısız olmak.

Hacker, "Üniversitede de aynı şey geçerli" diyor. Matematikte zorlandıkları için binlerce Amerikalı diploma almadan okulu bırakıyor.

ABD'deki mevcut müfredat, her öğrencinin, matematiğin alt dalları olan geometri ve trigonometrinin yanı sıra iki yıl cebir okumasını zorunlu kılıyor.

Hacker, Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ise 16 yaş civarında Matematiğin seçmeli ders haline geldiğini ve istemeyenlerin okumak zorunda olmadığını vurguluyor.

Üstelik ABD'de zorunlu matematik eğitiminin işe yaradığı da söylenemez. Uluslararası değerlendirmelerde Amerikalı öğrenciler, okuma ve fen bilgisi alanında olduğu gibi matematikte de orta sıralarda yer alıyor.

Matematik bir düşünme biçimi olarak ele alınmalı

Ancak herkes aynı kanıda değil. Matematiğin yararını görmek için matematik kafasına sahip olmak gerekmediğini söyleyenler de var.

California Üniversitesi'nde matematik alanında 22 yaşında doktora sahibi olan Dimitri Shlyanhtenko, sorunun matematikte değil öğretme tarzında olduğunu vurguluyor.

Matematiğin alt dallarından biri olan "Kalkülüs kendi başına çok aptalcadır" diyor Shlyanhtenko.

Ama matematiği çarpım tablosunun ezberlenmesinden ziyade bir düşünme biçimi olarak ele alırsanız, o zaman "her şeyi mümkün kılan bir hayat becerisi" haline gelir.

Profesör, sanatla uğraşan insanların bile kendi bütçesini çekip çevirmek, nakit akışını düzenlemek için matematiğe ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Birçok tüketicinin alışverişte mantıksız kararlar vermesini matematik becerilerinin iyi olmamasına bağlıyor.

Kısaca PISA olarak bilinen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sıralamasında üst sıralarda yer alan Singapur'da öğrenciler lisede sosyal bilimler derslerini seçse bile matematik veya fen bilgisi derslerinden birini de almak zorunda.

Ama PISA sıralamasında ABD'den en az 11 sıra daha önde olan Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde öğrenciler için 16 yaşından sonra ders seçimi konusunda zorunlu uygulama bulunmuyor ve sadece sosyal bilimler alanındaki dersleri seçebiliyorlar.

LaGuardia'da dans performansı

Peki LaGuardia gibi sanat okullarında, matematiği sevmeyen öğrenciler için nasıl bir uygulama olmalı?

Toronto'da okullarla ortak çalışma yürüten bir tasarım şirketinde eğitim müdürü olan Sandra Nagy de, matematiği öğretme tarzının sorunlu olduğu konusunda profesör Shlyakhtenko ile aynı görüşte.

Nagy, matematiğin çok soyut ve gerçek hayata uygulanmayan bir tarzda öğretildiğini söylüyor.

"Öğrencilerin hayatıyla ilgili kılmadığımız için kendilerini matematik kafasına sahip olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırıyorlar ve bu şekilde düşünmek özgüveni sarsan bir şey."

Öğrenciler bir konuyu neden öğrendiklerini sorduğunda verilmesi gereken cevap "bunları bilmeniz gerekiyor" olmamalı.

Nagy, matematik bilgisinin finansal alanda nasıl kullanıldığını ve buna herkesin ihtiyacı olduğunu, ayrıca zor konularda ısrarlı olmanın da bir hayat becerisi olduğunu söylüyor.

Sanat alanında eğitim gören ve gelecekte sinemada Oscar ödülü alacak olan sanatçının da matematiğe ihtiyacı olabilir.