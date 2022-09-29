Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mata neden 64'ü giyiyor? Açıkladı!

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, sarı-kırmızılılara şampiyon olmak, unvanlar kazanmak ve oynamak için geldiğini söyledi.

29.09.2022 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, GS TV’ye açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "İlk defa Galatasaray forması giydiğim için çok gurur duydum. Arkadaşlarımla birbirimize alışmaya başladık. Birlikte oynuyor olmamız ve binlerce taraftarın olduğu dostluk maçında sahada olmak gerçekten harika bir histi"

     

  • "Uzun bir aradan sonra, antrenman yapmamış ve takımla oynamamış biri olarak sahada olmak benim için önemliydi. Kendimi gözlemleme ihtiyacı hissettim. Ama arkadaşlarımla iyi bir bağlantı kurabildiğimi ve iyi bir performans çıkarabildiğimi gördüm. Dolayısıyla oynadığım için mutlu oldum"

  • TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

    "Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti"

  • "Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim" 

  • "TÜRKİYE İLE İLİŞKİM ESKİYA DAYANIYOR" 

    "Benim aslında Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Benim, İspanya milli takımıyla maçımı hatırlarsak, ilk önce Bernabeu'da Türk Milli Takımı ile karşılaşmıştık. İkinci maçımız da burada İstanbul'da eski Ali Sami Yen Stadımızda oynamıştık. O yüzden, o zamandan gelen bir bağlantım var Türkiye ile. Valencia'dan sonra Chelsea'ye geçtim. Ardından Manchester United'da 8 yıl geçirdim. Çok harika taraftarlar ve harika statlar vardı orada. Çok keyif aldım. Güzel bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.