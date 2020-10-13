Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında her Salı izleyiciyle buluşuyor. Dizideki karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları her hafta en çok konuşulan konular arasına giriyor. Masumlar Apartmanı Han neden kağıt topluyor? Masumlar Apartmanı Han hastalığı ne? Kompulsif biriktirme hastalığı (Dispozofobi) nedir?

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz'a göre Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesi ile saklamak biriktirme hastalığı değildir. Biriktirme hastalığında, toplanan ve bir türlü atılamayan eşyalarda bir düzensizlik ve tutarsızlık vardır. Bu yüzden koleksiyonculuktan da çok farklıdır. Koleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır. Hobilerini belirli bir disiplinle yürütürler. Biriktirme hastalığında ise düzensiz ve dağınık bir toplama özelliği gösterir.