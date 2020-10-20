Madalyonun İçi adlı romandan uyarlanan Masumlar Apartmanı her salı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı karakterleri en çok konuşulan konular arasına girmeye devam ediyor. Birkan Sokullu tarafından canlandırılan Han karakteri bugün yine bayağı merak edildi. Masumlar Apartmanı Han neden kağıt topluyor? Masumlar Apartmanı Han hastalığı ne? Kompulsif biriktirme hastalığı (Dispozofobi) nedir ve tedavi edilebilir mi?
DİSPOZOFOBİ NEDİR?
Halk arasında istifçilik olarak bilinen kompülsif biriktirme takıntılığı, genellikle herhangi bir değeri olmayan sağlıklı ve eski eşyaları atmayıp biriktirme hastalığı olarak ifade edilmektedir. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır. Koleksiyonerlikten çok daha farklı olan bu durum, genellikle bireylerin evlerini, iş yerlerini ya da yaşadıkları ortamı yaşanmaz hale getirebilecek seviyede olmaktadır. Günümüzde nüfusun en az yüzde 3’ü gibi bir kitlede görülebilen dispozofobi hastalığı, bir tür obsesif kompülsif bozukluk (OKB) türü olarak bilinmektedir.
DİSPOZOFOBİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Bu gibi hemen her türlü obsesif kompülsif bozukluk türünden kurtulması mümkündür. Bireyin kendi çabaları ile ya da kendiliğinden geçebilmesi mümkün olmayan bu psikolojik problem, ancak bir uzman kontrolünde gerçekleştirilen tedavi ile kurtulabilmek mümkündür.
Biriktirme ve bunun gibi pek çok OKB ya da takıntı hastalığında daha çok bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanmaktadır. Çünkü ilaç tedavisi, takıntı hastalığı olan bireyler pek etki etmeyebilir.
Öte yandan biriktirme hastalığı, bireyin yaşamını, aile hayatını ve bunun gibi durumları olumsuz yönde etkileyen bir durum haline geldiğinde, artık tedavi gerektirmektedir. Genellikle takıntı hastalığına sahip olan bireyler kendi isteği ile tedaviye başvurmazken, aile desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni ise hastalığının farkında olmamasıdır.
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