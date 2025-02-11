Masuaku'da "opsiyon" tamam!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku'da "Belirli sayıda maça çıkarsa, sözleşmesi otomatik uzar" maddesi yapılan görüşmelerin ardından kaldırıldı.
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Beşiktaş'la sözleşmesinin son senesinde bulunan Arthur Masuaku'nun belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sezon daha uzayacaktı.
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Ara transfer döneminde sol beke beklenen hamleleri gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar, eldeki tek sol bek olan Masuaku ile görüşerek söz konusu maddeyi kaldırdı.
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Opsiyon için son maçlarını oynayan Demokratik Kongolu futbolcunun böylece sezonun geri kalanında forma giymesi halinde sözleşmesi uzamayacak.
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Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yolları ayırmayı planlarken yaz transfer döneminde bu bölgeye takviye için araştırmalarını sürdürüyor.