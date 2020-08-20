MasterClass ne demek? MasterClass nedir?

MasterChef yarışma programında şefler, yarışmacılara mutfağa dair önemli hususlarda eğitim veriyor. Kesme, pişirme, çeşitli mutfaklara ait yemekler hazırlama ve sunma gibi birçok alanda uzmanlığı olan şefler, yarışmacıların kendini geliştirmesi gereken alanlara dair önemli bilgiler paylaşarak ve uygulamalı göstererek onlara artılar katıyor. Günün sonunda ise en başarılı işi çıkaran yarışmacı ödüllendiriliyor!
MASTERCLASS NE DEMEK?
Masterclass, bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Ardından uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur.
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