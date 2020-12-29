MasterChef 2020 final haftası tüm heyecanıyla başladı. Final haftasına kalmayı başaran üç yarışmacı Barbaros, Serhat ve Emir oldu. 28 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef yeni bölümde bu üç yarışmacı, şeflerin istediği zeytinyağlı konseptine uygun yemekleri en iyi şekilde yaptı. Peki, MasterChef’te dün akşam kim kazandı? MasterChef’te ilk finalist kim oldu? MasterChef yeni bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Heyecanla beklenen MasterChef Türkiye’nin 131. bölümü ile final haftası başladı. Bu akşam, MasterChef 2020’de Barbaros, Emir ve Serhat “Zeytinyağlı” konseptine uygun olarak bir adet başlangıç, bir adet ana yemek ve bir adet tatlı yapacak. Yarışmacılara verilen 1 saat süre sonunda final haftasının ilk yemeğini tamamladı ve şeflerin beğenisine sundu.

Barbarao aldığı 71 puan ile MasterChef 2020'de finale kalan ilk yarışmacı oldu.

BAŞLANGIÇ YEMEĞİNDE PUAN DAĞILIMI

MasterChef final haftası ilk günü ilk yemeğinde yarışmacıların yemeklerini değerlendiren şeflerin verdiği puanlar şu şekilde oldu;

Mehmet şef: Serhat 8 + Barbaros 6 + Emir 7

Somer şef: Serhat 7 + Barbaros 6 + Emir 6

Danilo şef: Serhat 8 + Barbaros 7 + Emir 7

Bu puanlar neticesinde ilk oyun sonunda Serhat 23, Barbaros 19, Emir 20 puan aldı.

MEHMET ŞEFTEN BİR İLK!

MasterChef'te bu akşam final haftası ilk gününde ana yemek tadımı sırasında Mehmet şef kaşık attı. "Benim sana öğretebileceğim artık hiç bir şey yok" anlamına gelen bu olaydan sonra Mehmet şef, Barbaros'a bu zamana kadar verdiği en yüksek puanı, 9 puan, verdi.

ANA YEMEK PUAN DAĞILIMI

MasterChef Türkiye yeni bölümde günün ikinci yemeğinde zeytinyağı konseptine uygun olarak ana yemek yapıldı. Bu yemek için verilen süre yine bir saat idi. Yapılan yemeklerin tadımı sırasında Serhat'ın tabağında kılçık çıkması ile bir talihsizlik yaşandı. Diğer yandan Barbaros'un yemeğini tadımını yapan Mehmet şef kaşık attı ve bu zamana kadar verdiği en yüksek puanı yani 9 puan verdi. Bu oyunda verilen puanların dağılımı ve son puan durumu şöyle;

Mehmet şef: Serhat 5 + Barbaros 9 + Emir 6

Somer şef: Serhat 6 + Barbaros 9 + Emir 7

Danilo şef: Serhat 5 + Barbaros 8 + Emir 6

Serhat 39 - Barbaros 45 - Emir 39

TATLIDA PUAN DURUMU

Günün son yemeği tatlı idi. Yarışmacılar, kendilerine verilen bir saat süre sonunda en lezzetli tatlıyı yapmaya çalıştı. Bu oyunda Barbaros tüm övgüleri aldı ve 26 puan alarak toplam puanını 71'e e yükselterek MasterChef Türkiye 2020'nin ilk finalisti oldu.

Mehmet şef: Serhat 7 + Barbaros 8 + Emir 8

Somer şef: Serhat 8 + Barbaros 9 + Emir 7

Danilo şef: Serhat 7 + Barbaros 9 + Emir 9

Serhat 61 - Barbaros 71 - Emir 65