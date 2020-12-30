MasterChef Türkiye 2020 büyük finali için nefesler tutuldu. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020 serüveninde ikinci finalisti de dün akşam belli oldu. MasterChef son bölümde Barbaros, rakiplerinden daha çok puan almış ve finale kalmıştı. 29 Aralık Salı akşamında MasterChef 132. bölümde üç oyun sonrasında ikinci finalist belli oldu. Kazanan Barbaros’un rakibi olurken kaybeden sezonu üçüncü olarak bitirdi. Peki, MasterChef’te ikinci finalist kim oldu? MasterChef kim elendi? 29 Aralık MasterChef Türkiye son bölüm
MASTERCHEF’TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU, KİM ELENDİ?
Bu akşam, MasterChef Türkiye yarı finalinde Emir ile Serhat “tereyağlı” konseptine uygun olarak üç yemek hazırladı. Yarışmacılar, ilk olarak başlangıç yemeği yaptı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süre verildi. Sürenin bitiminde yarışmacılar yaptıkları yemekleri şeflere anlattı. Sonrasında şefler tadım yaptıkları yemekler için puanlarını verdi. Verilen puanların dağılımı şöyle;
Somer şef: Serhat 8 + Emir 7
Danilo şef: Serhat 8 + Emir 7
Mehmet şef: Serhat 8 + Emir 6
Böylece Serhat 24 puan alarak ilk oyunu kazandı. Emir'in toplam puanı ise 20...
İkinci oyunda ise yarışmacılar ana ürün için kolları sıvadı ve mutfağa bir kez daha girdiler. Yine tereyağı konseptine göre yaratıcı bir ana yemek yapmaya çalıştı. Süre sonunda tabakladıkları yemeği şeflerin beğenisine sundu. Şefler tadım yaptıktan sonra yarışmacılara verdiği puanları açıkladı. İşte 2. oyunun puan dağılımı ve son puan durumu...
Somer şef: Serhat 7 + Emir 9
Danilo şef: Serhat 6 + Emir 8
Mehmet şef: Serhat 6 + Emir 8
Serhat 24 + 19 : 43
Emir 20 + 25: 45
Gecenin son oyununda ise yarışmacılar tatlı yaptılar. Birbirinde lezzetli tatlılar ile şeflerin karşısına çıkan yarışmacılara verilen puanlar gecenin kazananını belirledi. Şefler, tadım yaptıktan sonra puanlarını verdi. Bu oyunda ibre Serhat'a döndü ve şeflerdan aldığı puanlar sonucunda finale çıkan isim oldu. Emir ise sezonu üçüncü olarak tamamladı ve yarışmaya veda etti.
Somer şef: Serhat 8 + Emir 6
Danilo şef: Serhat 8 + Emir 6
Mehmet şef: Serhat 8 + Emir 6
Serhat 24 + 19 + 24 = 67
Emir 20 + 25 + 18 = 63
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL HAFTASI PROGRAMI
28 Aralık Pazartesi: MasterChef Türkiye’de bu akşam konsept zeytinyağlı olacak ve yapılacak üç yemekten şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, ilk finalist olacak.
29 Aralık Salı: MasterChef 132. bölümde konsept tereyağı olacak. Buna uygun olarak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç yemeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist olurken diğer yarışmacı MasterChef Türkiye 2020 üçüncüsü olarak veda edecek.
2 Ocak Cumartesi: Büyük final ilk gününde yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef’e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.
3 Ocak Pazar: Büyük final ikinci gününde iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.
Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.
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