MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam yarışmacılar eleme final oyunu oynadılar. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef Türkiye'de yapılan yarışmalar sonucunda haftanın eleme adayları Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu olmuş ve potaya girmişlerdi. Peki MasterChef Türkiye kim elendi? 30 Ağustos MasterChef eleme finalini kim kaybetti? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 30 AĞUSTOS
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında 30 Ağustos 2020 tarihinde haftanın elenen ismi ve yarışmaya veda eden isim BERK oldu.
MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?
20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.
“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre’de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel’de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson’da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.
6 ay önce mezun olan ve İstanbul’a geri dönen Berk İlter, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştır.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef’te ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladMasterChef Türkiye'nin Salı günü yapılan dokunulmazlık oyununu sonrasında haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olmuş ve eleme potasına Emir'i göndermişti. Sonrasında mavi takımda ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Altı yarışmacı arasından adı en çok Ayyüce, gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.
Haftanın 2. Dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kazandı. Mavi takımda bir kez daha bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı MasterChef Duygu kazandı ve MasterChef Uğur'u 3. eleme adayı olarak belirledi. Mavi takımda yapılan oylama sonrasında en çok adı yazılan Gülşah ise 4. eleme adayı oldu.
Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dört yarışmacı arasından en iyi tabağı çıkaran Eray oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına gönderdiği Berk, MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı oldu. Mavi takım kendi içinde yaptığı oylama sonucunda 6. eleme adayı olarak Duygu'yu belirledi.
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