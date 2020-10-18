MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belirlendi. MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Ekim akşamı ekrana gelen MasterChef'te heyecan doruktaydı. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Masterchef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Kırmızı ve Mavi takım jüri üyelerinin verdiği menüleri özel misafirlere tatdırdı. En çok oyu alan takım Kırmızı takım oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bu oyunda jürinin istediği ürüne göre yemek çıkarmaya çalıştı. Ebru, Tanya, Furkan, Esra, Berker en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı ise Ebru kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI - 17 EKİM 2020

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları yapılan son yarışmanın ardından belli oldu. Mavi takımda en çok oyu alan yarışmacı oldu. Böylelikle eleme adayları Uğur, Emir, Özgül, Didem, Esra ve Tanya oldu.