MasterChef Türkiye dün akşam yepyeni bir heyecanla ekrana geldi. MasterClass oyunu oynandı. MasterChef Türkiye dün akşam kim kazandı? Sorusu bu yüzden çok merak edildi. Masterclass'ı kim kazandı? Sorusunun işte yanıtı...

MASTERCHEF TÜRKİYE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin DÜN akşamki MasterClass'ında kabuklu deniz mahsullerine dair bilinmeyenler, şefler tarafından anlatıldı ve ardından yarışmacılar kendilerinden istenen Kadayıflı Karidesi hazırlamak için kıyasıya mücadele verdi.

Günün sonunda en iyi Kadayıflı Karidesi çıkararak ikinci tura geçen sekiz isim belirlendi.

Mehmet Şef, Kadayıflı Karides için Şomer Şefin tabağına en yakın olarak Arem, Eray ve Serhat'ın tabağını söyledi.

Danilo Şef, Kadayıflı Karides için Şomer Şefin tabağına en yakın olarak Barbaros ve Ebru'nun tabağını söyledi.

Somer Şef, anlattığı tabağa en yakın olarak Esra, Berker ve Özgül'ün tabağını söyledi.

Böylece ikinci tura çıkan sekiz isim belli oldu ve MasterClass'ın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanan yarışmacılar tekrar karşı karşıya geldi.

Danilo Şefîn MasterClass'ının ardından ikinci turda, Gnocchi (Niyokki) yapan yarışmacılar bu sekiz isim oldu ve MasterClass'a katılan tüm yarışmacıların arasından Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül en iyi Niyakko'yi çıkarmak için kolları sıvadı.

MasterClass'ın ikinci turunda Niyokki yapımı için yarışmacılara verilen süre: 30 dakika

MasterClass'ın ikinci turunda, en iyi Niyokki için mücadele eden yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkaran dört isim, şeflerin tadım yapması ile birlikte belli oldu. Böylece,10 Eylül Perşembe günü MasterChef 2020'de MasterClass'ın üçüncü turuna kalan dört isim Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.

Böylece bu dört isim, tüm yarışmacılar Mehmet Şef'ten MasterClass aldıktan sonra üçüncü turda son kez karşı karşıya gelerek ıstakoz yapımında hünerlerini tekrar sergiledi. Şefler son olarak tadım yaptı ve en başarılı tabağa karar vermek için bir araya geldi. Dört tabak arasında en az beğenilen tabak Ebru'nunki oldu. Gecenin üçüncüsü Özgül oldu.

Günün sonunda, üç turda da en başarılı tabağı çıkararak MasterClass'ı kazanan isim BERKER oldu.

10 EYLÜL MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLARAK BELİRLENDİ?

MasterChef 2020'nin bu akşamki MasterClass'ında ödül, deniz mahsüllerinden ödül almış bir restoranda, bir gün boyunca deniz ürünlerine dair bir MasterClass daha almak olacak! Kazanan yarışmacı, ikinci kez deniz ürünlerine dair MasterClass alarak tecrübelerine bir yenisini daha ekleyecek.