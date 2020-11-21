MasterChef Türkiye haftanın bir günü dış çekim yapmaya devam ediyor. 9 kişi kalan yarışmacılar bugün haftanın 2. dokunulmazlık yarışını Bursa'da oynayacaklar. Takımların yaptıkları yemekler, misafirler tarafından oylanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, eski futbolcu Sercan Yıldırım ve şarkıcı Fettah Can programa konuk olacak isimler arasında yer alıyor. Peki MasterChef çekimleri Bursa'nın neresinde yapıldı? İşte MasterChef Bursa çekimi yapılan yer ve tarihi yerleri...

21 KASIM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye'de 21 Kasım çekimleri Bursa'da Tophane Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bursa’nın yüksekten en güzel izlenebildiği noktalarından biri olan Tophane’nin en dikkat çeken yapısı Tophane Saat Kulesi’dir. Tophane’de Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi ile oğlu ikinci padişah Orhan Gazi’nin de türbesi bulunmaktadır.

BURSA TOPHANE SAAT KULESİ VE ORHANGAZİ TÜRBESİ NEREDE?

Tophane Saat Kulesi Bursa'da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir.

Yüksekliği 65 metre olan kule, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir. Tophane Parkı içinde, İmparatorluğun kurucusu Osman Gazi ile ikinci padişahı Orhan Gazi'nin türbelerinin arkasında, eski adı Meydanı-ı Osmaniye olan Tophane Meydanı'ndadır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.

BURSA TOPHANE SAAT KULESİ

İlk olarak Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ancak 1900’lü yıllara kadar, bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. 2 Ağustos 1904’te yapımına tekrar başlanmış, 31 Ağustos 1905’te tamamlanarak II. Abdülhamit’in tahta çıkışı şerefine, 31 Ağustos 1906 günü Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle hizmete sokulmuştur.

Kule 6 katlı olup 65 metre uzunluğunda ve 4,65 metre enindedir. Tepesinde dört bir yana bakacak şekilde 4 adet saat bulunacak şekilde planlanmıştır. Günümüzde bir elektronik saate sahiptir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın gözetleme amacıyla da kullanılmaktadır.

BURSA OSMANGAZİ TÜRBESİ

Tophane Parkı’nda yer alan Osman Gazi Türbesi, Bursa’nın tarihi değeri olan önemli yapılarından biridir. 1258-1324 yılları arasında yaşayan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi; padişahlığı döneminde, bir Bursa kuşatması sırasında oğlu Orhan Bey’e şehir içindeki kubbeli bir yapıyı işaret ederek, öldüğünde buraya gömülmek istediğini vasiyet ettiği söylenir. Bursa’nın fethinden sonra Osman Gazi, Gümüşlü Kümbet adıyla anılan Sainte Elie adlı Bizans manastırının şapeli üzerine yapılan türbeye gömülmüştür. Ancak Osman Gazi Türbesi, 1801 yılında çıkan bir yangın ve sonrasında 1855 depremi ile tamamen yıkılmıştır. 1863 yılında ise Sultan Abdülaziz tarafından eski yapıya sadık kalınarak yeniden inşa edilmiş ve bu yapı günümüze kadar gelmiştir.

Tophane Parkı girişinin sağında, Osman Gazi Türbesi’nin karşısındadır. 1281-1362 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi’ye aittir. Türbe, Bursa’nın fethinden önce şehrin manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümü üzerine yapılmıştır. Bu sebeple türbenin zemininde, günümüzde dahi Sainte Elie manastırına ait zemin mozaiklerini görmek mümkündür. İlk yapıldığı yıllarda Osman Gazi Türbesi ile aynı çatı altında yer alan Orhan Gazi Türbesi; 1801 yılında çıkan yangınla hasar görmüş ve 1855 yılındaki deprem sonrası türbenin önemli bir kısmı yıkılmıştır. 1863 yılında ise Sultan Abdülaziz tarafından eski haline sadık kalınacak şekilde yeniden inşa edilmiştir.