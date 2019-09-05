MasterChef Türkiye 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyuyor. İşte MasterChef Türkiye 9. yeni bölüm fragmanı

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef'in ilk eleme yemeği Somer Şef'in kısır tartar yemeğiydi. Teknik isteyen yemek 4 yarışmacıyı da oldukça zorladı. Somer Şef'in tabağına en çok benzeyen tabak Ekin oldu. Böylece Ekin eleme potasından çıkan ilk isim oldu. Somer Şef'in tabağına en yakın ikinci tabağın sahibi Mustafa oldu. MasterChef'e veda ederek yarışmadan ilk ayrılan yarışmacı ONUR oldu. Eda bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.