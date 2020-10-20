MasterChef Türkiye heyecan devam ediyor. 19 Ekim pazartesi günü yayınlanan bölümde yeni takımlar belli oldu. Haftanın yeni takımlarıyla oynanacağı ilk dokunulmazlık oyununda dana karkas ile birer haşlama, tencere yemeği, fırın yemeği ve ızgara yapılacak.

MASTERCHEF 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE