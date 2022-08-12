MasterChef'te heyecan sürüyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için son iki bilet. Önlük sayısı her geçen gün azalırken yarışmacılar arasındaki mücadele artıyor. 11. önlük bu akşam sahibini buluyor. Peki 12 Ağustos MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya giren 11. isim kim oldu? İşte MasterChef'te kadroya giren son isim...