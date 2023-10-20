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        Haberler Televizyon MASTERCHEF'TE ÖDÜL HEYECANI | 20 Ekim 203 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, arsayı kim aldı?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 20 Ekim MasterChef'te yaşananlar

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar Lüleburgaz'da arsa ödülü için kıyasıya mücadele verecek. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 18:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:35
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki ödül oyununa çevrildi. MasterChef ekibi Lüleburgaz'da birbirinden lezzetli yemekler yaparak arsa ödülü için yarışacak. İşte 20 Ekim 2023 Cuma MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE ÖDÜL HEYECANI

          MasterChef All Star'da bu akşam yayınlanan bölümde ödül heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar Lüleburgaz'da arsa ödülü için hünerlerini sergiliyor.

        • 3

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterCehf ödül oyunu sona erdiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 4

          19 EKİMMASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

          Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Barbaros kazandı.

        • 5

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı Azize oldu.

          Haftanın 2. eleme adayı Kıvanç oldu.

        • 6

          Haftanın 3. eleme adayı Eren oldu.

          Haftanın 4. eleme adayı ise Cemre oldu.

          Haftanın 5. eleme adayı Alican oldu.

          Haftanın 6. eleme adayı Sergen oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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