MasterChef Türkiye 2021 final oyunları başladı. 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde yarışmacılar finale giden yoldaki ilk oyuna başladılar. Somer Şef, 13 Ocak Perşembe akşamı MasterChef 2021 finalistleri Eren ve Hasan'ın ilk 3 puan için yarışacağı konsepti açıkladı. Yarışmanın takipçileri MasterChef final oyununda bu akşam kim önde, kim kazandı sorusunun cevabını araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye'de bu akşam kim kazandı, 3 puanı kim aldı sorularının cevapları ve daha fazlası...