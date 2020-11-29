MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? 28 Kasım MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2020’nin 15. Haftasında kurulan takımlar arasında bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ürgüp Kapadokya’da yapılan dokunulmazlık oyununda yöresel yemekler yapıldı ve 7 konuk tarafından değerlendirildi. Sonrasında oyların sayımı ile dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? 28 Kasım MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 109. bölümünde dış çekimde yarışmacılar, Ürgüp Kapadokya’da dokunulmazlık için mücadele ediyor. Yörenin yemeklerinden oluşturulan menüyü en iyi şekilde hazırlayan, özel konuklardan oluşan jürinin beğenisini kazanan takım, dokunulmazlığı kazandı. MasterChef 2020 yeni bölümde şefler günün menüsünde yer alan yemekleri açıkladı.

Bu yemeklerin yapılması için verilen süre 1 saat oldu. Şefler, yemeklerden sekizer porsiyon yapılmasını istedi. Bunun yedisi programın konukları için, diğer porsiyon ise oylamada eşitlik sağlanması halinde şeflere sunuldu.

Oyların sayılması ise ayrı bir heyecana neden oldu. Dokunulmazlık oyunu, son ana kadar iki takım arasında gidip geldi. Sayılan 35 oy sonunda Mavi takım 19, Kırmızı takım 16 oy aldı. Böylece Mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak skoru 1-1 yaptı. Oyların yemeklere göre dağılımı ise şöyle;

- Bulgur çorbası: Mavi takım - Kırmızı takım 3-4

- Peravu: Mavi takım - Kırmızı takım 4-3

- Lahana salatası: Mavi takım - Kırmızı takım 2-5

- Ayva dolması: Mavi takım - Kırmızı takım 6-1

- Bulamaç tatlısı: Mavi takım - Kırmızı takım 4-3

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler bireysel dokunulmazlık oyununa çevrildi. Şeflerin bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Somer şefin özel tarifi ile Ramen oldu. Bu yemeğin yapılması için yarışmacılara verilen süre 50 dakika oldu. Hazırlanan yemeklerin tadımı sonrasında Eray ile Barbaros finale kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile bu iki yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam son olarak dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda oylama yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kaybeden Barbaros dışındaki üç yarışmacı için yapılan oylamada ismi en çok yazılan isim Sefa oldu. Böylece MasterChef 2020'de haftanın ikinci eleme adayı Sefa oldu.