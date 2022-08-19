TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşılırken, ana kadroya girebilmek için yarışmacılar arasında mücadele dozu artıyor. Bu akşamın konsepti kalamar dolması olurken, ana kadroya giren son isim merak konusu oldu. Peki MasterChef'te 16. önlük kimin oldu? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte MasterChef'te kazanan isim...