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Son dakika: MasterChef'te 16. isim belli oldu! 18 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim kim oldu, kim kazandı?

MasterChef'te 16. önlük kimin oldu? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim kim oldu?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadro için son önlükler sahibini bekliyor. 18 kişilik ana kadroya girebilmek için kıyası mücadele sürüyor. İki aşamalı final turunun sonunda 16. önlüğün sahibi kim olacak merak konusu oldu. Usta jüri üyeleri ile başarılı yarışmacı kadrosu ile MasterChef son bölümde yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. İşte 18 Ağustos MasterChef 16. önlüğün sahibi...

19.08.2022 - 00:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşılırken, ana kadroya girebilmek için yarışmacılar arasında mücadele dozu artıyor. Bu akşamın konsepti kalamar dolması olurken, ana kadroya giren son isim merak konusu oldu. Peki MasterChef'te 16. önlük kimin oldu? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte MasterChef'te kazanan isim...

  • MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU?

    MasterChef'te son finalistler mutfağa girdi. Perşembe akşamı 16. yarışmacı olmak isteyen isimler, iki aşamalı oyunda mücadele etti. İlk etapta kalamar dolması yapıldı. Şeflerin tabakları değerlendirmesi ardından yaratıcılık turuna yükselen 7 isim; Ayaz, Cenkay, Görkem, Makbule, Göktuğ, Duygu ve Kıvanç oldu.

    MasterChef'te ana kadroya giren 16. isim Kıvanç oldu.

  • MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN SON İSİM KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 15. yarışmacı Barış olmuştu.

  • MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Burak (11. hafta)

    Kaan (12.hafta)

    Burak (13.hafta)

    Dilan (14.hafta)

    Barış (15.hafta)

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