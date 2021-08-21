Masterchef Suzan kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmeyi başaran isimlerden biri olan Suzan Alim hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Suzan'ın hayatı hakkında bilgiler..

MASTERCHEF SUZAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmasında ilk turda jüriden geçer oy alarak üst tura çıkan Suzan Alim, 31 yaşında ve ev hanımıdır.

Aslen Erzincanlı olan yarışmacı, İstanbul Sancaktepe'den yarışmaya katılıyor. Mercimekli mantar yemeği ile dikkat çekti.

MASTERCHEF SUZAN VEDA ETTİ...

MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılmayı başaran isimlerden biri olan Suzan Alim, henüz yarışma başlamadan affını istedi ve yarışmadan ayrıldı...