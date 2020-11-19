MasterChef Türkiye'de bu akşam nostalji rüzgarı esiyor. 3. sezonuyla da büyük ilgi gören yarışmada bu akşam geçtiğimiz sezonun sevilen yarışmacıları Güzide, Suna ve Ekin konuk olarak katılıyor. Peki bu yarışmacılardan biri olan MasterChef Suna kimdir?

2019 MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

32 yaşında olan Suna Aydın'ın kendine ait bir restoranı var. İşletmesinde aktif olarak çalışan ve sık sık mutfağa giren Suna kendine çok güveniyor.

İlk turda buharda somon yapan Suna Aydın, gerekli sosları yerleştiremese de 2'ye 1 oranla ikinci tura geçti. İkinci turda da yarım saat içinde köfte piyaz yapan Suna, rakipleri Mustafa ve Sema’yı da eleyerek son 14 yarışmacı arasına adını yazdırdı.