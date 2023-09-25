MasterChef All Star'da şampiyonlar geri dönüyor. MasterChef eski şampiyonlar arasında yer alan Metin Yavuz'un hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Başarılı performansı ve sunumları ile yarışmaya damga vuran Metin Yavuz'un hayatı ve kariyerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, "MasterChef şampiyonu Metin Yavuz kimdir? Metin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" İşte detaylar...