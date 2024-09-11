MasterChef yeni bölümünde Onur talihsiz bir kaza geçirdi. Elinde taşıdığı kızgın yağla yere düşen yarışmacı, arkadaşlarını ve şefleri korkuttu. Yaşanan kaza sonucunda MasterChef Onur Üresin'in sağlık durumu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Onur Üresin kimdir? İşte detaylar...