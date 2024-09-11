Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl, elendi mi, son durum nedir? MasterChef Onur Üresin kimdir?

        Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı? MasterChef Onur Üresin kimdir?

        MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Onur Üresin'in talihsiz bir kaza geçirdiği görüntülendi. Yemek yapım aşamasında elindeki kızgın yağ konusunda arkadaşlarını uyaran başarılı yarışmacı, düşerek kızgın yağın etrafa saçılmasına yol açtı. Yaşanan bu talihsiz kaza, Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? sorularına beraberinde getirdi. İşte MasterChef Onur Üresin'in sağlık durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 20:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef yeni bölümünde Onur talihsiz bir kaza geçirdi. Elinde taşıdığı kızgın yağla yere düşen yarışmacı, arkadaşlarını ve şefleri korkuttu. Yaşanan kaza sonucunda MasterChef Onur Üresin'in sağlık durumu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef Onur'a ne oldu, yüzü mü yandı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Onur Üresin kimdir? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF ONUR'A NE OLDU, YÜZÜ MÜ YANDI?

          Yayınlanan yeni bölüm fragmanında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Onur'un kaza geçirdiği görüntülendi. Elinde taşıdığı tencereyi ayağının kayması sonucunda yere düşüren Onur, kızgın yağın sıçraması sonucunda elinde ve yüzünde kızarıklar oluştu.

        • 3

          MASTERCHEF ONUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

          MasterChef Onur, taşıdığı yağın sıçraması sonucunda elinde ve yüzünde kızarıklar meydana geldi. Yarışmacı sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, yarışmaya devam etti.

        • 4

          MASTERCHEF ONUR ELENDİ Mİ?

          Yarışmacı sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, yarışmaya devam etti.

        • 5

          ONUR ÜRESİN KİMDİR?

          31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

          İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Habertürk Anasayfa