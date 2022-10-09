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ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2022 MasterChef büyük ödülü ne oldu, haftanın eleme adayları kimler oldu, kim elendi?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu?

ÖDÜLLER AÇIKLANDI! MasterChef Türkiye'de ödül oyunu gecesi için geri sayım başladı. Ödül gecesinin konsepti ev yemekleri olurken, en iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. İşte 8 Ekim 2022 MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı...

09.10.2022 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de ödül oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde, başarılı yarışmacılar ve eşsiz tariflerle MasterChef'te yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu? İşte merakla beklenen MasterChef ödülü...

  • MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Jüri üyeleri yarışmacılardan, ev yemekleri yapmaları istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi ev yemeğini çıkaran mavi takım kırmızı takımı eleyerek 2. etaba geçti. 2. etapta ise mavi takım kendi aralarında ödülü kazanmak için tezgah başındaydı. Jüri oylaması sonucunda ödülü kazanan yarışmacılar şu şekilde oldu; 

    1. Yağız 

    2. Metin 

    3. Çağatay 

  • MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Ödül oyunu kazanan takımdan üç yarışmacı aileleri ile kahvaltı yapacak. 

  • HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Metin

    Tolga

    Gamze

    Tayfun

    Burak Revanbahş

    Şule

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Çağatay (Kaptan)

    Büşra

    Metin

    Burak Kaya

    Atike 

    Yağız

    Tolga

    Serpilay

    Fatma Nur

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