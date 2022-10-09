MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Jüri üyeleri yarışmacılardan, ev yemekleri yapmaları istedi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi ev yemeğini çıkaran mavi takım kırmızı takımı eleyerek 2. etaba geçti. 2. etapta ise mavi takım kendi aralarında ödülü kazanmak için tezgah başındaydı. Jüri oylaması sonucunda ödülü kazanan yarışmacılar şu şekilde oldu;

1. Yağız

2. Metin

3. Çağatay