MasterChef Türkiye’de heyecan dolu anlar, bu kez bir sağlık sorunu nedeniyle gündeme geldi. Uşak'ta yemek yapan yarışmacılardan Nigar, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek aniden fenalaştı. "Çocuklar galiba bana bir şeyler oluyor" diyerek baygınlık geçiren Nigar’a, tansiyon düşüklüğü yaşadığı düşünülen olay sonrası doktor müdahale etti. Takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında sağlık ekibi hızla müdahalede bulunarak Nigar’ın durumunu kontrol altına aldı. İzleyiciler ise bu olay sonrası, Nigar'ın sağlık durumu ve yaşadığı bu anlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

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MASTERCHEF NİGAR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nigar Akyıldız, MasterChef bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde takım arkadaşlarına bana bir şey oluyor çocuklar dedikten sonra dizlerinin üzerine düşecek. Takım arkadaşları tansiyonun düşmüş olabileceğini söyleyerek doktor'dan yardım isteyecek. Ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümde Nigar'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef'te bu sezon ana kadroya giren 15. yarışmacı olan Nigar Akyıldız yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında olan Nigar Akyıldız 2 çocuk annesi. Bulgar göçmeni olan yarışmacı 11 yıldır butik pastacılık mesleğini icra ediyor. Asya mutfağı ve yerel mutfağa ilgisi biliniyor.