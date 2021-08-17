Masterchef Nergiz kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Nergiz Neran Veliyeva hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Nergiz'in hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Nergiz kimdir?

MasterChef Nergiz'in gerçek adı Nergiz Neran Veliyeva'dır. MasterChef Nergiz Azerbaycan şivesiyle dikkat çekti. Annesi Azerbaycanlı, babası Karslı olan Nergiz 6 yıldır pastacılık üzerine çalışmaktadır.