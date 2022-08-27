MasterChef Masterclass'ı kazanan yarışmacı belli oldu! 26 Ağustos MasterChef MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? Masterclass'ı kim kazandı, ödülün sahibi kim oldu?

MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef ilk MasterClass'da hangi yarışmacı birinci oldu?

MasterChef'te ilk MasterClass oyunu nefesleri kesti. MasterCLass oyunu öncesinde şefler tezgah başındaydı. Mehmet şef, balık kesim tekniklerini gösterirken, Somer şef tavuk pişirme taktiklerini verdi. Son olarak Danilo şef ise pastacılık kremasının püf noktalarından bahsetti. Şefler, konuya ilişkin deneyimlerini yarışmacılarla paylaşırken, yarışmacılar için MasterClass'ta kıran kırana bir mücadele başlamış oldu. İşte 26 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

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