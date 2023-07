2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef All Star 2023 yarışması yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. 2022 grubundan tüm yarışmacılar MasterChef'te kıyasıya rekabet edecek. Bu akşam yarışmacılardan birisi Masterchef Türkiye'nin 16. olarak All Star'a katılacak. Bu akşamın sonunda Masterchef Türkiye All Star'ın 16. yarışmacısı belirlenecek. Bu akşam 2022 grubundan ana kadroya giren ilk isim ise yarışmanın sonucunda belli olacak.