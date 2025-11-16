Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 16 Kasım MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        16 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 16 Kasım Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:11
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Ayten

          Barış

          Sümeyye

          Murat Can

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Ayten oldu.

        • 4

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi Takım Kaptanı Sezer oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Sezer (Kaptan)

          Özkan

          Çağatay

          Hakan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM:

