MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. İşte 8 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce levrek marin yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 5 yarışmacı final turu için mücadele etti. Sefa, Berker, Rezzan, Emel, Sedat final turuna geçmeyi hak kazandı. Emel tadım kaşığını yeniden yemekte kullandığı gerekçesiyle yaptığı tabak değerlendirmeye alınmadı.

TALİHSİZ KAZA!

MasterChef yarışmacısı Didem, elini kesmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Şef'in yardımıyla Didem yemeğini yapmaya devam etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 6 yarışmacı Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce ve Sedat oldu.