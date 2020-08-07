MasterChef kim kazandı?

MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. İşte 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce levrek marin yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 6 yarışmacı final turu için mücadele etti. Sedat ve Berker'in tabağında kılçık çıktığı için değerlendirmeye alınmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 5 yarışmacı Serhat, Duygu, Özgül, Emir ve Ayyüce oldu.