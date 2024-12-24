MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergileyecek. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise şef ceketinin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 24 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...