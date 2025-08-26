Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! MasterChef'te bu akşam Zeytinyağlı temalı yemekler yapılıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 26 Ağustos Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 18:21 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:21
        • 1

          Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için "Zeytinyağlı yemekler" teması ile mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Ağustos Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Kaptanlık oyununu Eylül kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

          Mavi takım kaptanı Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Çağatay

          Furkan

          Onur

          Ayla

          Ayten

          Hilal

          Barış

          İlhan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Sümeyye

          Özkan

          Sezer

          Gizem

          Sercan

          Mert

          Cansu

          İhsan

          İrem

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Barış oldu.

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

