MasterChef'te kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, bu akşam yedeklerden bir yarışmacı adını ana kadroya yazdıracak. Gecenin konseptinde yarışmacılar bamyadan yaratıcı bir yemek yapacak. En başarılı tabağı yapan yarışmacı, iki etaplı finalin ardından ana kadroya girecek. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 12 Eylül Cuma MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...
MasterChef'te rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı şef ceketini giyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üç dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Nisa
Ayla
Onur
İlhan
İrem
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.